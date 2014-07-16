WP, DLE; PHP/JS: Скрипты/Парсеры/Грабинг на заказ.

- Работаю с заказами от $25/800р

- Час работы от $20, (устаревший (legacy) код от $30)

- В стоимость включена поддержка проекта в течении месяца (это значит, что если мой косяк обнаружился через 25 дней - я исправлю его, но это не значит, если что-то где-то изменилось и перестало работать не из-за моей ошибке в коде, я буду переделывать бесплатно). Месяц - вполне достаточно чтобы выявить все недостатки и ошибки.

- Всегда можно сторговаться, пробуйте :)

- Порядок связи: ЛС/Email/Skype/Телефон(Сначала СМС!) .Если кто-то дает ссылку на профиль, проверяйте его с помощью ЛС. В самом начале, при обсуждение проекта - голосом по скайпу - идеальный вариант, чтобы было как можно меньше непоняток. Потом без разницы. ICQ нет и не будет, чат на веблансере - та же аська.

- Способ оплаты: QIWI (Предпочтительно), WebMoney, до $50/1500р можно просто на счет телефона. Можно и на карточку. За переводами (UniStream, Anelik, etc) ездить не буду, если сумма не от $300/10000р.

- Опыт работы в сфере веб-разработки 7 лет.

Услуги:

Парсеры/постеры/грабинг . Перенос топиков/баз с сайта на сайт и все в этом духе. Свое ПО, которое разрабатывалось и дорабатывалось 3 года, от этого сроки и цены на такие услуги - минимальные. Нестандартный вариант - напишу драйвер.

. Перенос топиков/баз с сайта на сайт и все в этом духе. Свое ПО, которое разрабатывалось и дорабатывалось 3 года, от этого сроки и цены на такие услуги - минимальные. Нестандартный вариант - напишу драйвер. Защита сайтов от спама. Эффективнее чем обычная и практически бесполезная каптча, надежно и дружелюбнее для пользователя. Знаю о спаме сайтов все.

Скрипты

JQuery

Дебаг скриптов

Скрипты

Админки

Настройка

Дебаг

Поиск уязвимостей в веб-приложениях

Консультации по безопасности (не банальное экранирование и фильтрация XSS)