k1on

Стас k1on

 
35 летРоссия/Владимир
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
WP, DLE; PHP/JS: Скрипты/Парсеры/Грабинг на заказ.

- Работаю с заказами от $25/800р

- Час работы от $20, (устаревший (legacy) код от $30)

- В стоимость включена поддержка проекта в течении месяца (это значит, что если мой косяк обнаружился через 25 дней - я исправлю его, но это не значит, если что-то где-то изменилось и перестало работать не из-за моей ошибке в коде, я буду переделывать бесплатно). Месяц - вполне достаточно чтобы выявить все недостатки и ошибки.

- Всегда можно сторговаться, пробуйте :)

- Порядок связи: ЛС/Email/Skype/Телефон(Сначала СМС!) .Если кто-то дает ссылку на профиль, проверяйте его с помощью ЛС. В самом начале, при обсуждение проекта - голосом по скайпу - идеальный вариант, чтобы было как можно меньше непоняток. Потом без разницы. ICQ нет и не будет, чат на веблансере - та же аська.

- Способ оплаты: QIWI (Предпочтительно), WebMoney, до $50/1500р можно просто на счет телефона. Можно и на карточку. За переводами (UniStream, Anelik, etc) ездить не буду, если сумма не от $300/10000р.

- Опыт работы в сфере веб-разработки 7 лет.

Услуги:

  • Парсеры/постеры/грабинг. Перенос топиков/баз с сайта на сайт и все в этом духе. Свое ПО, которое разрабатывалось и дорабатывалось 3 года, от этого сроки и цены на такие услуги - минимальные. Нестандартный вариант - напишу драйвер.
  • Защита сайтов от спама. Эффективнее чем обычная и практически бесполезная каптча, надежно и дружелюбнее для пользователя. Знаю о спаме сайтов все.
JavaScript
  • Скрипты
  • JQuery
  • Дебаг скриптов
PHP (OOПытность само собой)
  • Скрипты
  • Админки
Веб-приложения
  • Настройка
  • Дебаг
  • Поиск уязвимостей в веб-приложениях
  • Консультации по безопасности (не банальное экранирование и фильтрация XSS)
Моды, хуки, дополнения
  • IPB, VBulletin, PHPBB
  • DLE, WordPress
  • OpenCart
PHPJavascriptWordPressOpenCartjQueryDLEphpBB
Отзывы заказчиков
gerund
Георг 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Ocstore 1.5.5.1 Прайс-лист и шапка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lexanov
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Форма обратной связи и скрипт распределения траф.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Небольшие правки в самописном движке на php
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oleg10149
Олег 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработать парсер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
igramnet
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$270
2 балла
9 лет назад
Программа загрузки данных
Начал работу довольно активно, но через пару дней работа застоялась. На телефон не отвечает, в скайпе и в личных сообщениях на этом сервисе - тоже. Не знаю как и искать уже. Уважаемый Стас, Вы вязли предоплату и на полпути бросили проект. Пожалуйста, свяжитесь со мной.
Веб-программирование
66 отзывов(-2)
от $25
от 1 дня
нет рейтинга