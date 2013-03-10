Требуется сделать макет листовки А5. Тема окна, натяжные потолки. Листовка будет клеиться на доски поэтому нужно сделать, что бы бросалась в глаза. Цену назначаете вы. Сроки 1 днь
- Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо переделать карточку товара. Сейчас вариант такой http://shop4.joomla-zone.ru/foto/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-nikon-d5300-kit-18-55mm-vr-ii-detail Нужно сделать такой для входных дверей http://dveri-spb.ru/standart_ultra_grey И такой для межкомнатных дверей http://dveri-spb.ru/dver_molding_pg_beldub Цены на коробку, наличник и добор должны меняться в зависимости от цвета двери. Предлагайте вашу цену. Сделать нужно быстро.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно создать современный дизайн многостраничного сайта. Тематика- окна, двери, натяжные потолки. Сделать дизайн главной и внутренней страницы, страницы каталога дверей, страницу карточки товара, всплывающей формы связи. + сделать мобильную версию дизайна. Бюджет не большой. Предлагайте вашу ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить отправку на почту 3-х форм обратной связи. 2 всплывающие и одна на странице сайта. Сделать нужно сегодня. Жду предложений с ценами. Сайт http://potolki.avsokna.ru/contact.htmlЗавершен8 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта натяжных потолков под адаптивную верстку. В бизнес стиле. Цена договорная. Всего будет 6 страниц и 2 формы: для сообщений и обратный звонок.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Сайт skydesign53.ru При нажатии кнопки отправить должно отправиться на почту Имя: Телефон:. Плюс всплыть окно с текстом. Так же требуется консультация по настройке, так как страница не раз еще будет дополняться. Жду ваших предложений со стоимостью ...Завершен8 лет назад
- $8
Требуется сделать видеоотзыв. Время 30-40 секунд. Текст предоставим. На фоне натяжного потолка. 300 рублей 1 отзыв.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать рисованное видео для сайта оконной тематики на 2 - 3 минуты. Интересует цена и сроки. Идея сценария есть, нужно будет детализировать.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт9 лет назад
Вот тут подробное описание требований http://www.novgorod.ru/read/advert/banners нужен тот который 240*400 Содержание будем обсуждать.... Жду предложений с ценой и сроками.Анимация17 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема пластиковые окна. Регион Великий Новгород и область. Максимальное количество ключевиков и прогноз показов по ним.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно доделать скрипт формы обратной связи, что бы на почту приходил адрес сайта с которого отправлена заявка, площадка с которой попали на сайт, и запрос по которому пользователь нашел сайт. Так же нужно сделать скрипт равномерного ...Завершен10 лет назад
Нужно добавить правую колонку в шаблон сайта на joomla.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать красивый выделяющийся макет для газетной рекламы. В ч\б и цветном вариантах.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется писать статьи 1,2 в неделю может больше. Наполнить сайт полезными статьями про натяжные потолки.Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для написания серии СЕО статей по теме натяжные потолки. 4-6 статей по 2800-3000 знаков. Жду ваши расценки и портфолио...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется найти как можно больше дизайнеров, строительных бригад по региону спб. Нужен mail, site, имя и телефон. 500 шт и более. Сделать в excel. Срочно. Оплата после проверки предоставленных контактов. Жду предложений по цене.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно продвинуть группу вконтакте. Примерно 40 000 участников. Жду ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать форму отправки для вставки в html страницу. Возможность вставки изображения. +Вариант всплывающей формы.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется консультант для организации бухгалтерского учета в небольшой фирме. Системы налогообложения упрощенная 15% и ЕНВД. Деятельность строительные услуги и розничный магазин. Никак не могу организовать нормальный документооборот и учет денежных средств. Консультации по вопросам: -как вести кассу ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо придумать сценарий видеоролика и радиоролика + сам видеоролик + озвучка радиоролика. Нужно презентовать фирму у которой есть три направления деятельности. Магазин сантехники – услуги сантехника, окна - двери, натяжные потолки - жаюзи. Представить это как ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт12 лет назад