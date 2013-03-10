lexanov

Иван lexanov

 
41 годРоссия/Великий Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
LobsterOK
Алексей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Настроить форму для связи.
Хороший заказчик. Четко ставит задачу. Оплата моментально. Приятно работать!
Заказывал у Алексея форму обратной связи. Работу выполнил быстро и на отлично, все работает как надо. Рекомендую как хорошего исполнителя
Ответный отзыв
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настроить форму отправки. Сделать поп-ап окно.
взаимно четко поставленная задача,своевременная оплата
Все сделано хорошо. Нареканий нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rorshach
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать семантическое ядро.
Был рад выполнить задание, никаких заморочек, оплата сразу после работы. Рекомендую!
Заказывал составление семантического ядра. Работа сделана быстро. Разъяснены все непонятные моменты. Антон адекватно реагирует на "замечания", что не так часто встретишь среди фрилансеров.
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GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Макет рекламного объявления для газеты
ТЗ правильно написано, работа прошла на ура. Оплата прошла вовремя. Рекомендую!
Заказывал макет для рекламы в газете, "ТЗ" понял точно, сделал работу быстро, предоплату не брал. Рекомендую.
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fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Сделать рерайт текста
Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата, легкое общение. Рекомендую!
Ольга отлично выполнила рерайт текста для faq. Быстро ответила, хорошо поняла задание, сдала работу в срок. Рекомендую как отличного исполнителя!!
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