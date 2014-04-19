Макет рекламного объявления для газеты

Дизайн продукцииЗавершен20 заявок206 просмотров
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Требуется сделать красивый выделяющийся макет для газетной рекламы. В ч\б и цветном вариантах.

10 лет назад
lexanov
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$10
1 день
Заказывал макет для рекламы в газете, "ТЗ" понял точно, сделал работу быстро, предоплату не брал. Рекомендую.
ТЗ правильно написано, работа прошла на ура. Оплата прошла вовремя. Рекомендую!
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