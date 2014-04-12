Дизайн+ верстка журнала для автолюбителей.

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок205 просмотров
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Нужен специалист для разработки дизайна и верстки журнала.

Автомобильный журнал-справочник.

Характеристики издания:

40-60 страниц, А4, 4+4(полноцвет).

Содержание:

30-40 тематических статей

тематические фото и иллюстрации к статьям

рекламные баннеры

информация от спонсоров и партнеров.

Целевая аудитория:

Мужчины и женщины от 20 до 35 лет.

Большинство - это начинающие автолюбители.

Сразу же хотелось бы уточнить по выбору исполнителя:

Важен человек: обязательный и ответственный, так как работа будет вестись в течении 1 месяца, потом еще будут доработки. Необходим один исполнитель на всех этапах разработки. Важен опыт создания подобных проектов, в первую очередь буду обращать внимание на портфолио и отзывы. На выходе нам важен качественно сделанный журнал, с современной графикой, но в тоже время ей не переполненный.

В вашем распоряжении будет куратор, который будет всегда на связи. Он будет готов помочь при выборе графики, выборе цветов, шрифтов и оперативном утверждении на всех этапах. Есть вариант макета от которого можно будет отталкиваться. Для упрощения взаимодействия предпочтительно живое общение по скайпу + переписка.

Работа и соответственно оплата будет в три этапа:

1)Дизайн обложки, оформление содержания, создание 1 блока инфографики(скорее всего редизайн готовой), оформление 15 статей (15-20 страниц).

2)Оформление еще 15-20 статей, размещение рекламных баннеров, размещение справочной информации.

3)Собрание всего материала, верстка + предпечатная подготовка.

По каждому этапу и элементу журнала будет отдельное ТЗ.

Будет еще работа по дизайну рекламных баннеров. По этой работе будет отдельная оплата.

Ждем ваших предложений!

10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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