Дизайн+ верстка журнала для автолюбителей.

Здравствуйте, нужно сделать каталог товаров из предоставленной информации и далее для печати. В позиции входят: кратинка, описание, цена. Всего около 50 позиций, на 1 позицию уходит 1-2 минут. Прошу указать стоимость и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для разработки дизайна и верстки журнала.
Автомобильный журнал-справочник.
Характеристики издания:
40-60 страниц, А4, 4+4(полноцвет).
Содержание:
30-40 тематических статей
тематические фото и иллюстрации к статьям
рекламные баннеры
информация от спонсоров и партнеров.
Целевая аудитория:
Мужчины и женщины от 20 до 35 лет.
Большинство - это начинающие автолюбители.
Сразу же хотелось бы уточнить по выбору исполнителя:
Важен человек: обязательный и ответственный, так как работа будет вестись в течении 1 месяца, потом еще будут доработки. Необходим один исполнитель на всех этапах разработки. Важен опыт создания подобных проектов, в первую очередь буду обращать внимание на портфолио и отзывы. На выходе нам важен качественно сделанный журнал, с современной графикой, но в тоже время ей не переполненный.
В вашем распоряжении будет куратор, который будет всегда на связи. Он будет готов помочь при выборе графики, выборе цветов, шрифтов и оперативном утверждении на всех этапах. Есть вариант макета от которого можно будет отталкиваться. Для упрощения взаимодействия предпочтительно живое общение по скайпу + переписка.
Работа и соответственно оплата будет в три этапа:
1)Дизайн обложки, оформление содержания, создание 1 блока инфографики(скорее всего редизайн готовой), оформление 15 статей (15-20 страниц).
2)Оформление еще 15-20 статей, размещение рекламных баннеров, размещение справочной информации.
3)Собрание всего материала, верстка + предпечатная подготовка.
По каждому этапу и элементу журнала будет отдельное ТЗ.
Будет еще работа по дизайну рекламных баннеров. По этой работе будет отдельная оплата.
Ждем ваших предложений!
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