Настроить форму для связи.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить отправку на почту 3-х форм обратной связи. 2 всплывающие и одна на странице сайта.  Сделать нужно сегодня. Жду предложений с ценами. Сайт http://potolki.avsokna.ru/contact.html

8 лет назад
lexanov
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Заказывал у Алексея форму обратной связи. Работу выполнил быстро и на отлично, все работает как надо. Рекомендую как хорошего исполнителя
Хороший заказчик. Четко ставит задачу. Оплата моментально. Приятно работать!
  • Похожие заказы

  • Редактирование дизайн+функционал сайта на opencart

    $50

    Функционал:  1. После добавления товара в корзину, в всплывающем окне необходимо предложить покупателю оформить заказ или продолжить покупки.  2. Цвет кнопки добавления товара в корзину должен выделяться.  3. При нажатии на значок корзины необходимо выделить цветом "оформление заказа", ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль импорта товаров для joomshopping

    Добрый день, требуется настроить модуль для импорта товаров с другого сайта (парсер) в joomshopping.  C разбивкой на разделы и подразделы. Сайт донор videotechnology.ru (virtuemart).  Если можно купить готовый модуль и вы его сможете настроить, тоже отлично.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать плагин или отдельный скрипт - Отчет

    Здравствуйте! Необходимо сделать либо плагин для cms Wordpress, либо отдельный скрипт с возможностью вносить нужные данные. На выходе, должен получится отчет в виде графика http://myscreenshot.info/i/0006/274031446383178600304448610757.png Все довольно просто. Должна быть возможность задавать числа для разных дат. Исходя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать Action script для Фотошопа - водяной знак, лэйба

    Для обработки фотографий и приведению к единому размеру и стандарту всех фото нужно сделать несложный экшн скрипт. Скрипт должен уметь: 1. делать два размера для фоток: max1280 на 720 и max320 на 180 2. клеить лэйбу на каждую ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Импорт изображений в каталог интернет-магазина

    Необходимо решить вопрос сопоставления изображений с товарами в интернет-магазине на 1С-Битрикс. Изображения все загружены в одну папку, в названии каждого изображения имеется штрих-код, он же имеется в виде свойства товара. К каждому товару должны быть привязаны ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Движок форума на Yii2

    Необходимо разработать форумный движок (без изысков, но с ключевыми функциями форума: просмотр новых сообщений, иерархия раздел-подраздел-тема, наличие закрытых разделов, рейтинг сообщений). Интересует стоимость, а также сроки исполнения. Подробное техническое задание предоставлю потенциальным исполнителям. Сейчас важно понять саму ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Virtuemart: подключение новой платежной системы.

    Нам нужно написать и прикрутить к нашему интернет-магазину написанному на Joomla 1.5.23 c VirtueMart 1.1.8 stable модуль приема платежей ПромСвязьБанка. Само ТЗ от банка - во вложении.  Сроки - чем скорее, тем лучше, но желательно не больше ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывод данных из биллинга по API

    Установлен биллинг http://bgbilling.ru Нужно сделать на нашем сайте в лк: [list][*]отображение баланса[*]возможность смены тарифа[*]возможность взять "доверительный платеж"[/list] Стоит джумла, компонент писать не нужно, думали сделать реализацию через iframe либо рассмотрим варианты смены cms.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад