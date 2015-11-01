Импорт изображений в каталог интернет-магазина

Необходимо решить вопрос сопоставления изображений с товарами в интернет-магазине на 1С-Битрикс.

Изображения все загружены в одну папку, в названии каждого изображения имеется штрих-код, он же имеется в виде свойства товара. К каждому товару должны быть привязаны по две картинки.

Необходимо составить скрипт для сопоставления изображений с товарами (запись пути к изображению в таблицу БД), либо предложить иной вариант.