Импорт изображений в каталог интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Необходимо решить вопрос сопоставления изображений с товарами в интернет-магазине на 1С-Битрикс.

Изображения все загружены в одну папку, в названии каждого изображения имеется штрих-код, он же имеется в виде свойства товара. К каждому товару должны быть привязаны по две картинки. 

Необходимо составить скрипт для сопоставления изображений с товарами (запись пути к изображению в таблицу БД), либо предложить иной вариант.

8 лет назад
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад