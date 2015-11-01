Изменить положение фотографий в карточке товара

$3
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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На сайте http://paleta39.ru/stellaji/palet/stellaji-frontalnye нужно дополнительные фото перенести из под основного. Они должны быть справа от основного фото. Оплата на карту Сбербанка.

8 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад