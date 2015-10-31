Доработка агрегатора товаров

Требуется разработать скрипт аналога биржи btc-e, требуется: Автоприем платежей для криптовалюты и перфектмоней Графики, просматриваемые стаканы, выставление ордеров, чат, вообщем полная копия btc-e только с другими торговыми парами криптовалюты. Выслушаю предложения по цене разработке начальной разработки: Это сам скрипт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок самописный. На данный момент нужно:
-изменить структуру вывода параметров (характеристик товаров) в категории;
-адаптировать генерацию xml характеристик товаров из базы под мультиязычность (генерация Xml для русского уже имеется, мультиязычность уже имеются);
Кроме того в будущем потребуются и другие доработки, если сработаемся
Имеется персональный аттестат вебмани.
Есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
С уважением,
Александр.
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