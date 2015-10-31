Доработка агрегатора товаров

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Движок самописный. На данный момент нужно:

-изменить структуру вывода параметров (характеристик товаров) в категории;

-адаптировать генерацию xml характеристик товаров из базы под  мультиязычность (генерация Xml для русского уже имеется, мультиязычность уже имеются);

Кроме того в будущем потребуются и другие доработки, если сработаемся

Имеется персональный аттестат вебмани.

Есть заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

С уважением,

Александр.

8 лет назад
BuXPb
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад