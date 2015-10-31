Сканер php кода на php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать сканер(парсер) php кода

на входе php код - функция, класс или кусок класса (вообщем какой-то php код, для примера можно взять любой файл, какой-нибудь cms)

Задача получить:

1) все имена переменных

2) все имена вызываемых функцийи

3) все имена вызываемых переменных функций ($func()) 

с позицией смещения (offset) от начала файла каждой переменной/функции

Необходимо будет учитывать возможность наличия комментариев в коде, а так же вставки html между блоками (

PHP-Parser использовать не получиться..., так как код должен работать с php >=5.2 и быть реализован в одном файле(для удобства использования), а не набором модулей

PHP
8 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание xsl для xsd и генератора html файлов из xml по xsl на php

    $150

    Xsd в количестве 4 шт давольно объемные.  Примеры скину лично.  Срок выполнения неделя. Плюс две недели отладка. Код должен быть детально прокоментирован. Исходники сдаются заказчику. Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату пропарциональную стоимости настоящей работы и доли ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дистанционные курсы

    Требуется установить систему  для дистанционных курсов языковой школы c интегрирванием аккаунта для платы onpay.ru. Все данные видео тексты и тд будет добавлено нами. С Вас требуется только система оплаты доступа и  разделы

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поочередная отправка заявок по API

    На сайте пользователь заполняет форму «Заявка на займ» с такими полями: 1. Фамилия Имя Отчество; 2. Дата рождения; 3. Кредитная история; 4. Мобильный телефон; 5. Регион Город; 6. Е-маил. Нужны функции:   1. заявка ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Устранить ошибки в RSS-фиде для Яндекс Новостей

    Здравствуйте. Есть новостной поток, который отображается нормально (браузер, агрегаторы и тп). Однако необходимо внести некоторые правки для попадания текстов в ЯндексНовости. 1) Текст не распознается при проверке 2) Решить проблему с разметкой логотипа 3) Ограничить ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать парсер под Simpla CMS

    Доброго времени суток, есть парсер товаров в ИМ с заданного сайта. Парсер был написан для WA Shopscript. Теперь нужно переделать сохранение результатов в Симплу, при этом сильно упростив. Прикладываю ТЗ на начальную версию парсера с комментариями, что теперь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Внести коррективы в landing page

    Привет!  Требуется внести небольшие коррективы в уже сверстанный landing page. Надо:  - сверстать один разворот экрана в уже готовую страницу  - поменять название страницы  - поменять время на таймере и добавить одну кнопку

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Не отображается часть миниатюр

    Здравствуйте. На сайте подгружаются не все миниатюры изображений, скрипт создания миниатюр не успевает отработать. Движок shop script 6. Если обновить страницу то миниатюры появляются. Обратились в хостинг, на их стороне вроде проблем не обнаружено. Нужно посмотреть в скриптах.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внедрить сверстанные шаблоны на существующем сайте на wordpress

    Нужно внедрить на существующий сайт с каталогом товаров и категориями работ новые сверстанные шаблоны. Макеты шаблонов для оценки: https://www.dropbox.com/sh/fojylavfa0rrdh7/AAB7GLGPF-LsCQ4WsAmI5_MMa?dl=0 сайт, на котором нужно сменить шаблоны и поправить структуру: http://take.ms/12YFG

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт на PHP + MYSQL.

    Цель: Есть база отзывов, написать скрипт + интерфейс для оценки отзывов по различным характеристикам и вывода результатов. Интерфейс нужен простой. Скриншоты того, как должен выглядеть интерфейс, прилагаются. Требования только те, что в ТЗ. Никаких бесплатных доработок.  [b]ТЗ:[/b] Структура: Категория-&gt;Товар-&gt;Отзывы Есть категории ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программная часть у портала

    Выполнить программную часть у портала на Битриксе. Никаких инноваций и сложного функционала не предусматривается, все стандартно: Новости, карта (уже такую делали, только поставить), каталог вакансий, обратная связь. Внимание! Желательно, чтобы Вы находились в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад