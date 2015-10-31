Сканер php кода на php

Необходимо написать сканер(парсер) php кода

на входе php код - функция, класс или кусок класса (вообщем какой-то php код, для примера можно взять любой файл, какой-нибудь cms)

Задача получить:

1) все имена переменных

2) все имена вызываемых функцийи

3) все имена вызываемых переменных функций ($func())

с позицией смещения (offset) от начала файла каждой переменной/функции

Необходимо будет учитывать возможность наличия комментариев в коде, а так же вставки html между блоками (

PHP-Parser использовать не получиться..., так как код должен работать с php >=5.2 и быть реализован в одном файле(для удобства использования), а не набором модулей