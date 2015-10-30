Программная часть у портала

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Внимание! Желательно, чтобы Вы находились в Москве/МО либо в одной из соседних областей, но были морально готовы 1-2 раза приехать в офис и/или сходить со мной к заказчику (дорожные расходы с меня). Пишите, кто хочет и готов посвятить этому проекту свое время в ноябре, пишите Ваши пожелания по денежкам (предварительно, конечно). Хочу уже оперативно знакомиться и планирую определиться с исполнителем к понедельнику.