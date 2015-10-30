Верстка админки + PHP часть если владеете

На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular). В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков. Нас интересует как работа в офисе, ...
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Сделать вот такую админку https://yadi.sk/i/38HD7977k8Swd Доступ к вебартекс дам, чтобы можно было перенести верстку.
Если знаете PHP, тогда с реализацией этой части 15$, Если только верстку 7$.
Сайт http://leds-tech.ru/video/40168-svetodiodnaya-podsvetka-potolka/
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