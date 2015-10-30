Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент:

Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для долговых расписок).

Но спустя время webmoney запретила создавать более одного C-кошелька на аттестат. Не важно, 1 WMID, либо 10.

Необходимо проверять дату создания WMID (она уже проверяется) и в случае, если она старше указанной (прописать в админке, с возможностью изменения), пропускать проверку и считать, что долговых расписок на данном WMID - 0.

После успешного выполнения данного пункта, нужно добавить возможность вносить исключения для определенных клиентов, не зависимо от даты создания их WMID.

Либо пытаться определить по интерфейсам webmoney - создан ли C-кошелек на WMID. Если не создан и один кошелек уже есть у аттестата, то пропускать проверку.

Более подробно покажу в скайпе исполнителю.

Преимущество тому, у кого есть возможность/желание работать через TeamViewer (либо в этот раз могу передать конкретные файлы, в которых необходимо внести корректировки).

Открыть полный доступ к сервису не могу.

PHP знаю поверхностно, но по своему сервису смогу подсказать основные моменты. В каких файлах проверки и т.п.

Требования:

- знания php, sql, javascript, ajax

- не менее года на weblancer

- ответственность, пунктуальность, предложения нескольких решений для поставленных задач.

- наличие уже выполненных проектов (не обязательно связанных с webmoney)

Жду от Вас примерную стоимость, и день, когда есть возможность выполнить доработку.