Так что-бы при переходе на несуществующие страницы отдавалась страница с кодом 404 Добавить возможность вставки в админке ссылок для редиректа (удалили товар, но ссылка осталась в соц. сетях - сделаем редирект на похожий товар).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент:
Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для долговых расписок).
Но спустя время webmoney запретила создавать более одного C-кошелька на аттестат. Не важно, 1 WMID, либо 10.
Необходимо проверять дату создания WMID (она уже проверяется) и в случае, если она старше указанной (прописать в админке, с возможностью изменения), пропускать проверку и считать, что долговых расписок на данном WMID - 0.
После успешного выполнения данного пункта, нужно добавить возможность вносить исключения для определенных клиентов, не зависимо от даты создания их WMID.
Либо пытаться определить по интерфейсам webmoney - создан ли C-кошелек на WMID. Если не создан и один кошелек уже есть у аттестата, то пропускать проверку.
Более подробно покажу в скайпе исполнителю.
Преимущество тому, у кого есть возможность/желание работать через TeamViewer (либо в этот раз могу передать конкретные файлы, в которых необходимо внести корректировки).
Открыть полный доступ к сервису не могу.
PHP знаю поверхностно, но по своему сервису смогу подсказать основные моменты. В каких файлах проверки и т.п.
Требования:
- знания php, sql, javascript, ajax
- не менее года на weblancer
- ответственность, пунктуальность, предложения нескольких решений для поставленных задач.
- наличие уже выполненных проектов (не обязательно связанных с webmoney)
Жду от Вас примерную стоимость, и день, когда есть возможность выполнить доработку.
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