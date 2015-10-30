Так что-бы при переходе на несуществующие страницы отдавалась страница с кодом 404 Добавить возможность вставки в админке ссылок для редиректа (удалили товар, но ссылка осталась в соц. сетях - сделаем редирект на похожий товар).
Подготовка документации по проекту - описание API для клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать документацию по подключению и использованию api по проекту. Тематика проекта - автоматизация отдела по страхованию КАСКО/ОСАГО. Личный кабинет, управление расчетами и заключенными договорами, документация.
Техническую помощь от программистов предоставим. Документация должна быть написана понятным для простого менеджера языком, как можно проще и подробнее.
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