Расчет времени на интеграцию 1С УПП и 1C Bitrix

Необходимо посчитать сколько потребуется на интеграцию 1С УПП и 1C Bitrix по готовому ТЗ.

!!! Только для программистов кто ранее сталкивался с настройкой интеграции

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.