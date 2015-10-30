Почистить сайт на опенкарт от вирусов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, либо заменить файл копией не содержащей вирусный код, либо, в случае если файл не нужен для работы CMS или каких-то плагинов, удалить его. После проведения чистки, настоятельно рекомендуем Вам провести обновление всех CMS и плагинов\модулей к ним, так как большинство заражений происходит через уязвимости в них.

Всё что написала техподдержка - прикрепил

8 лет назад
promofrontstk
Игорь 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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