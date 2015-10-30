Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, либо заменить файл копией не содержащей вирусный код, либо, в случае если файл не нужен для работы CMS или каких-то плагинов, удалить его. После проведения чистки, настоятельно рекомендуем Вам провести обновление всех CMS и плагинов\модулей к ним, так как большинство заражений происходит через уязвимости в них.

Всё что написала техподдержка - прикрепил