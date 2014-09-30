promofrontstk

Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Для внесения ряда доработок в проект на Cotonti необходимпрограммист, знающий cms cotonti.[/b]Важныммоментом является знание cms cotonti (потому как его открытый, замысловатый код мало с чемпохож). Если вам знакома cms cotonti – пишите, если нет – ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать базовую оптимизацию и поисковое продвижение двух сайтов на cms cotonti по темам: 1. Пицца, суши, роллы (Пиццерия) -примерный список ключей прикреплен 2. Каталог профессиональной продукции для наращивания и дизайна ногтей Важно! Желательно знать cms cotonti cms в ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ на доработку сайта http://reklamasever.ru/ Сайт разработан на cms cotonti нужно реализовать следущее: 1.1. в категориях (Биллборды, Пилоны, Ситиборды, Останов.комплексы) при нажатии на Ориентация чтоб открывались только 2 фото этого объекта, а не все как сейчас ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ на доработку сайта pizzeriamilano.ru/ Сайт разработан на cms cotonti (модульная система управления) Задача: доработать неправильно работающий скрипт, фильтрующий товары, а также исправить баг, когда товары наезжают друг на друга. Главная страница – суши/роллы. Первые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ в прикр.файле. От вас цифра стоимости разработки "под ключ", т.е. дизайн так же ваш. И если есть, примеры подобных ваших работ. Интересует постоянное сотрудничество.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт9 лет назад
Компании требуются с перспективой долговременного сотрудничества на удаленную работу специалисты веб-отдела (веб-дизайнер и программист в одном лице), готовые за разумную цену делать сайты различной сложности (чаще сайты-визитки). Обязанности: - создание сайтов, в т.ч. разработка дизайна У ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад