promofrontstk

Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, ...