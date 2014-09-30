promofrontstk

Игорь promofrontstk

 
50 летРоссия/Сыктывкар
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Почистить сайт на опенкарт от вирусов

    Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внесение доработок в проект на cms Cotonti

    [b]Для внесения ряда доработок в проект на Cotonti необходимпрограммист, знающий cms cotonti.[/b]Важныммоментом является знание cms cotonti (потому как его открытый, замысловатый код мало с чемпохож). Если вам знакома cms cotonti – пишите, если нет – ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайтов на cms cotonti

    Необходимо сделать базовую оптимизацию и поисковое продвижение двух сайтов на cms cotonti по темам: 1. Пицца, суши, роллы (Пиццерия) -примерный список ключей прикреплен 2. Каталог профессиональной продукции для наращивания и дизайна ногтей Важно! Желательно знать cms cotonti cms в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • ТЗ на доработку сайта на cms cotonti

    ТЗ на доработку сайта http://reklamasever.ru/ Сайт разработан на cms cotonti нужно реализовать следущее: 1.1. в категориях (Биллборды, Пилоны, Ситиборды, Останов.комплексы) при нажатии на Ориентация чтоб открывались только 2 фото этого объекта, а не все как сейчас ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить js фильтр и табличную верстку

    ТЗ на доработку сайта pizzeriamilano.ru/ Сайт разработан на cms cotonti (модульная система управления) Задача: доработать неправильно работающий скрипт, фильтрующий товары, а также исправить баг, когда товары наезжают друг на друга. Главная страница – суши/роллы. Первые ...

    Javascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер-программист

    Компании требуются с перспективой долговременного сотрудничества на удаленную работу специалисты веб-отдела (веб-дизайнер и программист в одном лице), готовые за разумную цену делать сайты различной сложности (чаще сайты-визитки). Обязанности: - создание сайтов, в т.ч. разработка дизайна У ...

    PHPWordPressOpenCartHTMLCSSAjaxJavaФорма обратной связиСайт-визитка
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад