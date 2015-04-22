Продвижение сайтов на cms cotonti

Необходимо сделать базовую оптимизацию и поисковое продвижение двух сайтов на cms cotonti по темам:

1. Пицца, суши, роллы (Пиццерия) -примерный список ключей прикреплен

2. Каталог профессиональной продукции для наращивания и дизайна ногтей

Важно! Желательно знать cms cotonti

cms в принципе нормальная, есть мета тэги, произвольные урлы, плагины различные для сео. Но если вы никогда не продвигали в такой системе, необходимо будет время разобраться все попробовать и главное не сломать!

Оплата желательно поэтапно (после каждого этапа) либо БС. Мошенников (просящих предоплату, т.к. "с БС долго деньги выводить" и т.д.) просьба не беспокоить.

Пишите сроки, цену