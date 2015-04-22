Оптимизация и SEO продвижение сайта.

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Закрыт22 заявки213 просмотров

Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта Superpilon.ru

Прошу сделать предложения по работе и бюджету на:

1) оптимизацию сайта,

2) ежемесячное продвижение.

Предложите четкий план и сроки продвижения.

Так же проанализируйте сайт, выявите ошибки, дайте рекомендации к оптимизации контента и продвижению.

Важно соотношение цена/качество, на основании этого буду выбирать исполнителя.

Спасибо!

10 лет назад
Beezzzone
Аскар 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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