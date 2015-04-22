Продвижение сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Хотелось бы заняться продвижением своего сайта глаголия.рф. Сайт в виде лендинга. Поэтому вопрос возможно ли продвижение лендинга? Или все-таки лучше сделать полноценный сайт.

Сейчас сайт на Яндекс.Директе, и те деньги, которые я трачу на яндекс готова потратить на продвижение, порядка 25 тыс в месяц. Регион продвижения – Россия. Топ 10.

Интересет ваше предложение на продвижение в месяц?

Сколько нужно месяцев для достижения первых результатов и сколько нужно месяцев для того, что сайт оказался в Топе?

И что нужно сделать для эффективной работы сайта и сможете ли вы внести необходимые изменения (т.е. мне не придется искать других исполнителей, если вы например скажите, на сайте нужно поменять СЯ)?

Спасибо.