Нужен СЕО специалист для продвижения сайта

Нужно подготовить сайт к раскрутке и оптимизировать для продвижения в поисковых системах.Нужно сделать всё чётко и грамотно,так чтобы осталось только закупать ссылки для продвижения.В качестве исполнителя подойдёт любой человек имеющий позитивный опыт в продвижении сайтов,работа ...