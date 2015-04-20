Обязанности: Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google; Отслеживание изменений поискового алгоритма Внутренняя оптимизация; Выявление проблем и предложение способов их решения; Составление семантического ядра; Оценка стоимости и сроков продвижения; ...
Комплексная оптимизация сайта
Необходимо добиться увеличение позиций выдачи в поисковых системах сайта remont-online.net
P.S. Шаблонные предложения услуг ВООБЩЕ не рассматриваю, потрудитесь взглянуть на сайт и сделать адекватное предложение по работе и бюджету...
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