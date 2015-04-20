СЯ для сайта ветеринарной клиники, ветеринарного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок161 просмотр

Требуется составить семантическое ядро для сайта ветеринарной клиники (веткабинета).

10 лет назад
driLexx
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • SEO-специалист

    $580

    Обязанности: Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google; Отслеживание изменений поискового алгоритма Внутренняя оптимизация; Выявление проблем и предложение способов их решения; Составление семантического ядра; Оценка стоимости и сроков продвижения; ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизировать сайт

    Нужно подготовить сайт к раскрутке и оптимизировать для продвижения в поисковых системах.Нужно сделать всё чётко и грамотно,так чтобы осталось только закупать ссылки для продвижения.В качестве исполнителя подойдёт любой человек имеющий позитивный опыт в продвижении сайтов,работа ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO тексты и теги для разделов ИМ

    В ИМ есть каталог товаров с разделами и подразделами (все для бани и сауны). Вот для этих разделов необходим небольшой Seo текст который будет размещен внизу страницы каждой категории- (читаемый с внедренными ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO аудит

    Необходимо выполнить: -SEO аудит молодого сайта -Определить ошибки которые могут повлиять дальнейшему продвижению - Рекомендации в продвижении http://svai-art.ru/ Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужно проанализировать сайт, выявить ошибки, дать рекомендации к продвижению Лучшим будут заданы дополнительные вопросы, на основе которых будет выбран исполнитель по дальнейшему продвижению сайта Только для профи!!!

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад