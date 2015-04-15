Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт28 заявок259 просмотров

Нужно проанализировать сайт, выявить ошибки, дать рекомендации к продвижению

Лучшим будут заданы дополнительные вопросы, на основе которых будет выбран исполнитель по дальнейшему продвижению сайта

Только для профи!!!

10 лет назад
videosec5
Дмитрий 
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров