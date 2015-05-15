Нужно разместить комментарии к сообщениям и статьям

Требуется оставить связанные комментарии к статьям, ответы на сообщения пользователей. В ответе упомянуть продвигаемый ресурс (сайт, телефон) и комментарии из личного опыта. Ответы должны быть исключительно разные. Copy+paste на всех ресурсах и оторванный из контекста рекламный текст НЕ ПОДОЙДЕТ. Сообщение должно быть именно связанное со статьей или комментариями других людей. Если возможно разместить ссылку на сайт и комментарий пройдет модерацию, то делать так. Если комментарий может не пройти модерацию (на примере других комментариев ресурса), то лучше упомянуть сайт, телефон, хотя и без прямого URL.

Большинство ресурсов не требует регистрации. Меньшинство допускает быструю регистрацию через ВК, единичные - требуют личную регистрацию на ресурсе.

На входе: Excel с адресами сайтов. Примерно 200-300 ссылок.

На выходе: Excel с адресами сайтов, размещаемым текстом, комментарием исполнителя (сообщение размещено, сообщение размещено через ВК, сообщение на модерации с xx/xx/xxxx).

Оплата либо за всю работу, либо по различным расценкам: за размещенные/отправленные сообщения. Оплата только в WMR. 1 USD = 50 RUR.