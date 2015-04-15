Раскрутка Интернет-магазина медтехники

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Закрыт15 заявок212 просмотров

Магазин перенесли с Prestashop на Opencart

Ищу исполнителей по SEO продвижению

Рассчитываю на 3000 грн в месяц (плюс/минус) с возможностью поэтапного увеличения суммы на SEO

Что хотел бы видеть в Исполнителях ?

- портфолио

- контактность

- если есть опыт раскрутки медицинской тематики - будет здорово.

OpencartPrestaShop
10 лет назад
mazaalay
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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