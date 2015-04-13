Есть ли у кого какие мысли и рекомендации по этому поводу? Лучшему мыслителю выдам $10. И, возможно, работу по исполнению рекомендаций (если, конечно, будет желание выполнять). Если есть ...
Продвижение американского сайта
Добрый день всем!
Есть американский сайт компании, предоставляющей сервисные услуги по ремонту, замене, установке гаражных дверей.
http://chicagogaragedoors.repair/
Необходимо заняться продвижением сайта, чтобы он приносил целевых посетителей, звонки и заказы.
То, что мы можем предложить вам сейчас, это оплату 1$ за реальный звонок (не рекламный, а по теме). При хорошей работе дальнейшая оплата будет расти и обговариваться ее условия.
На сайте делалась кое-какая базовая внутренняя оптимизация, но не полная.
Задача на сегодня: сделать полную и грамотную внутреннюю оптимизацию. Эта работа оплачивается отдельно. Просьба озвучить адекватную стоимость за работу по внутренней оптимизации и план работы в этом направлении.
После этого мы займемся дальнейшим продвижением.
Нам нужен человек, готовый сотрудничать с нами долгое время, который имеет желание работать и нацелен на результат.
Если взяться за этот сайт серьезно, доход может быть неограничен.
Кого интересует такое предложение, пожалуйста, пишите на почту, тема письма "Продвижение американского сайта".
С уважением, Анна.
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