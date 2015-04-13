Добрый день всем!

Есть американский сайт компании, предоставляющей сервисные услуги по ремонту, замене, установке гаражных дверей.

http://chicagogaragedoors.repair/

Необходимо заняться продвижением сайта, чтобы он приносил целевых посетителей, звонки и заказы.

То, что мы можем предложить вам сейчас, это оплату 1$ за реальный звонок (не рекламный, а по теме). При хорошей работе дальнейшая оплата будет расти и обговариваться ее условия.

На сайте делалась кое-какая базовая внутренняя оптимизация, но не полная.

Задача на сегодня: сделать полную и грамотную внутреннюю оптимизацию. Эта работа оплачивается отдельно. Просьба озвучить адекватную стоимость за работу по внутренней оптимизации и план работы в этом направлении.

После этого мы займемся дальнейшим продвижением.

Нам нужен человек, готовый сотрудничать с нами долгое время, который имеет желание работать и нацелен на результат.

Если взяться за этот сайт серьезно, доход может быть неограничен.

Кого интересует такое предложение, пожалуйста, пишите на почту, тема письма "Продвижение американского сайта".

С уважением, Анна.