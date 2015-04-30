Написать Seo тексты

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Завершен8 заявок198 просмотров

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/zelenograd - Зеленоград

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/lobnya - Лобня

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/mitino - Митино

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/kurkino - Куркино

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/himki - Химки

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/dolgoprudnyj - Долгопрудный

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/mytishchi - Мытищи

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/korolev - Королев

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/shchelkovo - Щелково

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/balashiha - Балашиха

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/reutov - Реутов

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/zhulebino - Жулебино

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/lyubercy - Люберцы

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/dzerzhinskij - Дзержинский

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/butovo - Бутово

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/shcherbinka - Щербинка

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/odincovo - Одинцово

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/nahabino - Нахабино

http://www.vodaonline.ru/information/delivery/krasnogorsk - Красногорск

нужно под эи города переделать тексты которые в приложении (описание городов)

и пример как это должно выглядеть (люберцы)

10 лет назад
banishevski
Георгий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

ruadver
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Тексты были предоставлены вовремя. Качество радует. Во время работы внес коррективы, которые принялись сразу и доработались тексты уже с новыми пожеланиями
Грамотный и надежный заказчик. Все вопросы решались оперативно.

Заявки фрилансеров

ruadver
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад