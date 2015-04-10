Раскрутака в Google (en)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок159 просмотров

Здравствуйте!

Интересует раскрутка сайта http://mine-dating.com/ в Гугле.

Наиболее интересны англоязычные страны: США, Англия, Австралия.

Хотелось бы подробнее узнать цену, сроки, ориентировочное кличество трафика после продвижения, источники покупки англоязычных ссылок.

10 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров