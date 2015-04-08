Закупка ссылок на биржах и поиск площадок

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок227 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо закупать качественные ссылки для сайтов, используя биржы и личные предложения для вебмастеров.

Проекты и сайты абсолютно разные - это постоянная удаленная работа.

Оплата сдельная: 30-50 руб. за покупку 1 ссылку, в зависимости от тематики и метода закупки (биржа или напрямую). Минимальный заказ - 10 шт. Через некоторое время возможно повышение тарифа, в зависимости от качества работы.

Требования к исполнителю: разбираться и отличать качественных доноров, уметь грамотно написать грамотное предложение для вебамастера, поиск доноров, отчетность

Нужен человек, который имеет скайп и будет на связи.

10 лет назад
Ilegen
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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