Собрать ключи для сайта

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Закрыт14 заявок213 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт по доставке суши, пиццы и еды (привязан к региону)

Надо собрать семантическое ядро в виде базы ключевых слов для существующих разделов и блюд в меню.

Пишите сроки и стоимость.

10 лет назад
trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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