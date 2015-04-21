СЕО продвижение. Недорого

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Завершен13 заявок241 просмотр

Сайт remont-sm.kiev.ua кое что сделано правильно кое что нет. Необходимо устранить ошибки дать грамотные рекомендации по дальнейшему продвижению.

Интересуют специалисты с опытом и только с Украины.

10 лет назад
ylinnik
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$212
10 дней
Все выполнено вовремя и на высоком уровне
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
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Поисковые системы (SEO)