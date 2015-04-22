Необходимо продвижение сайта www.bestworldpro.com в Топ Google необходимо прислать 1) План работы 2) Сроки 3) Цена Внимание! Оплата только через PayPal
Составление семантики и группировка ее для кино сайта
Доброго времени суток
Есть кино сайт с трафиком, текущие разделы:
- фильмы 2013, фильмы 2014, фильмы 2015, трейлеры, сериалы, новинки кино
- жанры: боевики, комедии …
- фильмы про любовь, фильмы про бои, фильмы про … (в виде подборок)
Планируем увеличить трафик за счет расширения семантики и создания под них соответствующих страниц/разделов.
Что нужно сделать:
1) собрать семантическое ядро по кино тематике
2) разделить его по разделам/страницам (новым страницам которые будут созданы)
3) подготовить ТЗ копипайтеру для написания текстов на данные новые страницы
Что на выходе:
1) Необходимо получить новую структуру сайта (категории/подкатегории).
2) Каждая страница затачивается под несколько ключевых слов
3) Наш райтер по приготовленному ТЗ пишет тексты под конкретные страницы.
ВАЖНО!
Прошу подавать заявки только специалистов у кого есть опыт работы в данном направлении.
В заявке прошу описать ваш опыт работы по семантеке и с каких источников вы планируете собирать семантику.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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