Составление семантики и группировка ее для кино сайта

Доброго времени суток

Есть кино сайт с трафиком, текущие разделы:

- фильмы 2013, фильмы 2014, фильмы 2015, трейлеры, сериалы, новинки кино

- жанры: боевики, комедии …

- фильмы про любовь, фильмы про бои, фильмы про … (в виде подборок)

Планируем увеличить трафик за счет расширения семантики и создания под них соответствующих страниц/разделов.

Что нужно сделать:

1) собрать семантическое ядро по кино тематике

2) разделить его по разделам/страницам (новым страницам которые будут созданы)

3) подготовить ТЗ копипайтеру для написания текстов на данные новые страницы

Что на выходе:

1) Необходимо получить новую структуру сайта (категории/подкатегории).

2) Каждая страница затачивается под несколько ключевых слов

3) Наш райтер по приготовленному ТЗ пишет тексты под конкретные страницы.

ВАЖНО!

Прошу подавать заявки только специалистов у кого есть опыт работы в данном направлении.

В заявке прошу описать ваш опыт работы по семантеке и с каких источников вы планируете собирать семантику.

Спасибо