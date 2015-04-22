Составление семантики и группировка ее для кино сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок242 просмотра

Доброго времени суток

Есть кино сайт с трафиком, текущие разделы:

- фильмы 2013, фильмы 2014, фильмы 2015, трейлеры, сериалы, новинки кино

- жанры: боевики, комедии …

- фильмы про любовь, фильмы про бои, фильмы про … (в виде подборок)

Планируем увеличить трафик за счет расширения семантики и создания под них соответствующих страниц/разделов.

Что нужно сделать:

1) собрать семантическое ядро по кино тематике

2) разделить его по разделам/страницам (новым страницам которые будут созданы)

3) подготовить ТЗ копипайтеру для написания текстов на данные новые страницы

Что на выходе:

1) Необходимо получить новую структуру сайта (категории/подкатегории).

2) Каждая страница затачивается под несколько ключевых слов

3) Наш райтер по приготовленному ТЗ пишет тексты под конкретные страницы.

ВАЖНО!

Прошу подавать заявки только специалистов у кого есть опыт работы в данном направлении.

В заявке прошу описать ваш опыт работы по семантеке и с каких источников вы планируете собирать семантику.

Спасибо

10 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$130
8 дней
Качественно и в сроб было создано ядро на 400 групп запросов. Реккомендую Бориса!
Спасибо за большой и интересный проект. Порадовала моментальная оплата и вопросы по существу.

Заявки фрилансеров

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад

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