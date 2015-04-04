Поднять всю низкочастотку в топ 5 Яндекс

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Приветствую, требуется загнать минимум 700 тыс страниц отелей, городов в индекс, выдачу (всего 3.5 млн страниц) поднять всю низкочастотку в топ 5 Яндекс (вся Россия). Возраст сайта 10 лет http://yandex.ru/yandsearch?text=хрос&clid=9582&lr=213

Ваше предложение цены

P.S. скайп и микрофон обязательно

10 лет назад
ivrost
Ольга 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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