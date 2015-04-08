Техническая SEO оптимизация (Page Speed)

Ищу специалиста, который сможет грамотно исправить баги сайта и максимально улучшить page speed основных страниц сайта http://mir-auto.net (главной страницы, категорий и подкатегорий)

1) Анализ согласно http://tools.pingdom.com/fpt/#!/c65buI/http://mir-auto.net/

1.1 Разобраться что за "cast_sender.js" какую задачу должен выполнять и почему не работает и увеличивает скороль загрузки

1.2 Найти ошибку в analytics.js www.google-analytics.com/ выяснить и исправить причину медленной загрузки 1,6 сек

1.3 Оптимизировать код http://mir-auto.net/

1.4 Почистить CSS от не существующих картинок типа - bg_cart.gif

1.5 Проанализировать все Connection Error 5шт. и исправить (согласовав их необходимость)

1.6 Оптимизировать картинки

2) Анализ согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

2.1 Использовать кэш браузера для элементов сайта с более долгим сроком жизни

2.2 Исправить ошибки в мобильной версии

2.3 Заменить картинку каждого раздела на их лого ( в моб. версии)

2.4 Добиться "зеленого результата"

3) Исправить все ошибки согласно http://gtmetrix.com/reports/mir-auto.net/fzsoyrAt

3.1 Исправить проблемы с Specify image dimensions

3.2 Комбинировать картинки в CSS sprites

3.3 Defer parsing of JavaScript

3.4 Добавить expiration date для элементов сайта

3.5 Reduce the number of DOM elements

3.6 Use cookie-free domains

3.7 Минимизировать JavaScript and CSS

3.8 Добиться максимально хорошего результата в YSlow

При грамотном выполнении данной задачи, будут предложения по аналогичным работам с еще 3-я проектами: http://diy-krovlya.com.ua http://metallocherepica.biz и http://забор.укр

Также требуется некоторая доработка по исправлению некоторого функционала, например поменять поисковик на google или yandex, но это уже будет отдельное Т.З.