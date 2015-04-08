Техническая SEO оптимизация (Page Speed)

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Завершен4 заявки238 просмотров

Ищу специалиста, который сможет грамотно исправить баги сайта и максимально улучшить page speed основных страниц сайта http://mir-auto.net (главной страницы, категорий и подкатегорий)

1) Анализ согласно http://tools.pingdom.com/fpt/#!/c65buI/http://mir-auto.net/

1.1 Разобраться что за "cast_sender.js" какую задачу должен выполнять и почему не работает и увеличивает скороль загрузки

1.2 Найти ошибку в analytics.js www.google-analytics.com/ выяснить и исправить причину медленной загрузки 1,6 сек

1.3 Оптимизировать код http://mir-auto.net/

1.4 Почистить CSS от не существующих картинок типа - bg_cart.gif

1.5 Проанализировать все Connection Error 5шт. и исправить (согласовав их необходимость)

1.6 Оптимизировать картинки

2) Анализ согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

2.1 Использовать кэш браузера для элементов сайта с более долгим сроком жизни

2.2 Исправить ошибки в мобильной версии

2.3 Заменить картинку каждого раздела на их лого ( в моб. версии)

2.4 Добиться "зеленого результата"

3) Исправить все ошибки согласно http://gtmetrix.com/reports/mir-auto.net/fzsoyrAt

3.1 Исправить проблемы с Specify image dimensions

3.2 Комбинировать картинки в CSS sprites

3.3 Defer parsing of JavaScript

3.4 Добавить expiration date для элементов сайта

3.5 Reduce the number of DOM elements

3.6 Use cookie-free domains

3.7 Минимизировать JavaScript and CSS

3.8 Добиться максимально хорошего результата в YSlow

При грамотном выполнении данной задачи, будут предложения по аналогичным работам с еще 3-я проектами: http://diy-krovlya.com.ua http://metallocherepica.biz и http://забор.укр

Также требуется некоторая доработка по исправлению некоторого функционала, например поменять поисковик на google или yandex, но это уже будет отдельное Т.З.

CSSJavaScript
10 лет назад
polisha
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$30
5 дней
Хороший исполнитель, делает все достаточно быстро и качественно. На доп. вопросы отвечает и разъясняет. Работу с ним продолжаю по другим ТЗ.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую

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LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад