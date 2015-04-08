Уважаемые фрилансеры! Нужно оптимизировать новый сайт под поисковые системы Яндекс, Google Регионы: Вся Россия Ключевые слова: кухни эконом, дешевые кухни и прочее... Задача: разместить метаданные на всех страницах сайта. Проверить ...
Техническая SEO оптимизация (Page Speed)
Ищу специалиста, который сможет грамотно исправить баги сайта и максимально улучшить page speed основных страниц сайта http://mir-auto.net (главной страницы, категорий и подкатегорий)
1) Анализ согласно http://tools.pingdom.com/fpt/#!/c65buI/http://mir-auto.net/
1.1 Разобраться что за "cast_sender.js" какую задачу должен выполнять и почему не работает и увеличивает скороль загрузки
1.2 Найти ошибку в analytics.js www.google-analytics.com/ выяснить и исправить причину медленной загрузки 1,6 сек
1.3 Оптимизировать код http://mir-auto.net/
1.4 Почистить CSS от не существующих картинок типа - bg_cart.gif
1.5 Проанализировать все Connection Error 5шт. и исправить (согласовав их необходимость)
1.6 Оптимизировать картинки
2) Анализ согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
2.1 Использовать кэш браузера для элементов сайта с более долгим сроком жизни
2.2 Исправить ошибки в мобильной версии
2.3 Заменить картинку каждого раздела на их лого ( в моб. версии)
2.4 Добиться "зеленого результата"
3) Исправить все ошибки согласно http://gtmetrix.com/reports/mir-auto.net/fzsoyrAt
3.1 Исправить проблемы с Specify image dimensions
3.2 Комбинировать картинки в CSS sprites
3.3 Defer parsing of JavaScript
3.4 Добавить expiration date для элементов сайта
3.5 Reduce the number of DOM elements
3.6 Use cookie-free domains
3.7 Минимизировать JavaScript and CSS
3.8 Добиться максимально хорошего результата в YSlow
При грамотном выполнении данной задачи, будут предложения по аналогичным работам с еще 3-я проектами: http://diy-krovlya.com.ua http://metallocherepica.biz и http://забор.укр
Также требуется некоторая доработка по исправлению некоторого функционала, например поменять поисковик на google или yandex, но это уже будет отдельное Т.З.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
При переезде сайта на новый функционал нужно сделать аудит и заняться дальнейшим продвижением. На данный момент у сайта тИЦ 80, PR 4. В приложении к проекту предварительное ТЗ ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Полная сео оптимизация сайта. Нужен аудит сайта, внутренняя оптимизация, и внешнее продвижение. Работа поэтапная! Начинаем с аудита!Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Подбор ключевых слов для проекта www.odeon-light.su Анализ конкурентности подобранных слов. Приблизительный анализ посещаемости топ 10, топ 5, топ 3 Группировка ключевых слов и подбор посадочных страниц для каждой группы ключевых слов. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для сайта компьютерной тематики нужно подобрать СЧ и ВЧ запросы, под которые можно написать статьи. Тематика компьютерная: железо, обзоры, тесты, программы, ноутбуки, софт, безопасность. Желательно актуальные и полезные темы. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужно настроить качественно яндекс директ и гугл. стоимость пиши сразу. сайтов много.Занимаемся недвтжимостью в СПБПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно оптимизировать и продвинуть сайт http://bronemarket.ru/. Семантическое ядро должно быть из НЧ и СЧ запросов, не менее 200 шт. То есть нужно продвижение по трафику. Оплата по безналичному расчету, обязательно ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
продвижению web-сайта raritek-remont.ru в поисковой системе Яндекс и Google по определенным ключевым запросам. Продвигаемый сайт: www.raritek-remont.ru Регион продвижения: Республика Татарстан (9 наиболее крупных и близлежащих городов) Казань, Набережные Челны, ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе, а так же предприятия производящие продукты питания, например сник и тд, находящиеся в черте города. Включая фаст-фуды, например макдональдс и различные шавермы!!! ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад