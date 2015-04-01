Вывести сайт в топ10 яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок205 просмотров

продвижению web-сайта raritek-remont.ru в поисковой системе Яндекс и Google по определенным ключевым запросам.

Продвигаемый сайт: www.raritek-remont.ru

Регион продвижения: Республика Татарстан (9 наиболее крупных и близлежащих городов)

Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь.

Ключевые запросы: Приложение к проекту

Гарантии продвижения: 80% в ТОП10 (Яндекс) за 3 месяца. 50% в ТОП10 (Google) за 4 месяца.

На данный момент идёт разработка новой версии сайта....сразу же можно приступить к его оптимизации совместно или же вашими силами.

Бюджет ограничен...

Жду ваши предложения с ценой!

10 лет назад
TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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