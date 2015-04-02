Аудит и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок190 просмотров

При переезде сайта на новый функционал нужно сделать аудит и заняться дальнейшим продвижением.

На данный момент у сайта тИЦ 80, PR 4.

В приложении к проекту предварительное ТЗ необходимых работ.

При подаче заявки просьба указывать портфолио.

10 лет назад
nick885
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров