Есть таблица, в которую выгружаются данные с Максимума (аналог 1С). В ней такие поля: id заказа статус заказа - текст, 50 знаков дата и время Человек зарегистрировался, ввел номер заказа на странице "Заказы" и ему выдалась информация с таблицы ...