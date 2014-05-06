nick885

Николай Сутковой nick885

 
33 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аудит и продвижение сайта

    При переезде сайта на новый функционал нужно сделать аудит и заняться дальнейшим продвижением. На данный момент у сайта тИЦ 80, PR 4. В приложении к проекту предварительное ТЗ необходимых работ. При подаче заявки просьба указывать портфолио.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение для Android (ionic framework/angular/firebase)

    Есть приложение для android написанное ипользуя ionic framework (ссылка на github по запросу). Испульзуется angular + firebase. Нужно сделать небольшой допил. При нажатии на кнопку оценки - предложить возможность оставить отзыв как в письменном виде, так ...

    AndroidПриложение для AndroidAngularIonicFirebasePhoneGap
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Допил самописного "магазина" (php, mysql, javascript)

    Задание #1 Есть простый проект написанный на php для заказа товаров. Функционал: Список товаров, разделы выпадающим списком. Добавить в корзину - оформить заказ. Нужно в корзине: 1. Добавить кнопку "Отменить заказ". 2. Добавить примечание к заказу. 3. Добавить возможность изменить заказ Глобально: 1. ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта

    URL по запросу. Joomla 2.5 + допил. 1. После того как клиент сделал заказ изменить заявку невозможно – исправить 2. Примечания нет – добавить 3. Статут отображается не корректно 129200 накладная в новом состояние, показывает резерв. – ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывод дополнительного изображения (через jQuery)

    Уважаемые фрилансеры. Сайту agtplus.ua нужна доработка вывода изображений в каталоге. Каталог можно просмотреть тут http://agtplus.ua/furniture/mdf-profile. При наведении на изображение товара, должно появляться дополнительное изображение. Наводим на изображение - основное изображение меняется на дополнительное. Пример ...

    OpenCartJoomlajQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текста с английского (запись в блоге)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно перевести на русский вот такую запись в блоге http://www.petethevet.com/wp/pet-product-review-flexi-vario-leash-dog-thats-well-controlled-leash-work/. Пожалуйста, указывайте полную стоимость перевода при заявке.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка компонета Joomla JComments

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Задача: доработать компонент Joomla JComments для возможности ставить рейтинг в виде звездочек. Вся информация о отзыве должна поступать на почту. Так же должна быть возможность в админке проверить отзыв и рейтинг. ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать страницу (Joomla)

    $25

    Здравствуйте. Нужно доверстать простую страницу(с привязкой к выборке из базы). Фото прилагаются. Первый блок это форма поиска через аякс. Вбивается номер заказа, и туда заполняются данные. Также под первым блоком есть кнопка отправки отзыва(на почту). ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывод информации в кабинете пользователя (joomla)

    Есть таблица, в которую выгружаются данные с Максимума (аналог 1С). В ней такие поля: id заказа статус заказа - текст, 50 знаков дата и время Человек зарегистрировался, ввел номер заказа на странице "Заказы" и ему выдалась информация с таблицы ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта-title, description, перелинковка

    Написание мета-тегов Title и Description Оптимизация текста каждой страницы - Проставление необходимого количества ключевых слов – концентрация продвигаемого запроса в общей массе текста документа; употребление в разных падежах и контексте; Проставление ключевых слов в заголовках ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать поиск в компоненте Joomla Joomshoping

    Магазину agtplus.ua/shop нужно доработать поиск по магазину, чтоб при вводе цвета выводились все товары данного цвета. Цвет берется из опций компонента Joomla Joomshoping. То есть, в товаре Товар1, есть опция этого товара "Цвет": 807-малиновый 909-желтый В ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт подбора профиля

    Нужен скрипт подбора профиля как на странице http://superprofil.com.ua/ua/main_menu/products/mdf_profile/68 Встроить на страницу в CMS Joomla. При обращении обязательно указывайте стоимость выполнения и сроки.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку шаблона в части магазина

    Сайту agtplus.ua нужен верстальщик, который сможет адаптировать шаблон магазина под мобильные разрешения. Сам шаблон адаптивный, проблема в том, что модуль Магазина (joomshoping) использует свои стили. Первое изображение - как требуется. Последний два - как ...

    Верстка шаблона
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на CMS 1C-Bitrix и 1С

    Интернет-магазину нужен человек (или студия), который займется доработкой интернет магазина на 1C-Bitrix и взаемообменом его с 1С Предприятие 8.2. Кратко о задании: - Работы по доработку сайта - Синхронизация наличия товаров сайта с базой 1С - ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание игрового портала

    В приложении файлы, каким нужно сделать сайт.http://rghost.ru/4607411 1.docx - главная страница 2_.png - таким должен быть фон загружаемых страниц (можно на тон светлее) 3_.png - страница рекламы + график посещаемости сайта (нужно сделать) 4_.png - список игр (выпадает при ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание копии love.vkontakte.ru

    $50

    Нужен скрипт, который будет выполнять аналогичные функции love.vkontakte.ru, только для пользования нужно будет ввести login/пасс от контакта, при этом упоминаний в скрипте о контакте должно быть минимум. icq 388-236-788

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Anastasiia-K
Анастасия 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
6 баллов
10 лет назад
Перевод текста с английского (запись в блоге)
перевод оплачен, хотя и спустя 2 недели. работать можно.
Отличный исполнитель. Вся работа была выполнена качественно и в строк.
Ответный отзыв
druid2009
Евгений 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Invite система для сайта
Заказчик подробно объяснил что ему надо, буду рад еще работать над его проектами
Работа выполнена со всеми моими пожеланиями качественно и быстро!
Ответный отзыв