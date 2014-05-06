При переезде сайта на новый функционал нужно сделать аудит и заняться дальнейшим продвижением. На данный момент у сайта тИЦ 80, PR 4. В приложении к проекту предварительное ТЗ необходимых работ. При подаче заявки просьба указывать портфолио.
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть приложение для android написанное ипользуя ionic framework (ссылка на github по запросу). Испульзуется angular + firebase. Нужно сделать небольшой допил. При нажатии на кнопку оценки - предложить возможность оставить отзыв как в письменном виде, так ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Задание #1 Есть простый проект написанный на php для заказа товаров. Функционал: Список товаров, разделы выпадающим списком. Добавить в корзину - оформить заказ. Нужно в корзине: 1. Добавить кнопку "Отменить заказ". 2. Добавить примечание к заказу. 3. Добавить возможность изменить заказ Глобально: 1. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
URL по запросу. Joomla 2.5 + допил. 1. После того как клиент сделал заказ изменить заявку невозможно – исправить 2. Примечания нет – добавить 3. Статут отображается не корректно 129200 накладная в новом состояние, показывает резерв. – ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Сайту agtplus.ua нужна доработка вывода изображений в каталоге. Каталог можно просмотреть тут http://agtplus.ua/furniture/mdf-profile. При наведении на изображение товара, должно появляться дополнительное изображение. Наводим на изображение - основное изображение меняется на дополнительное. Пример ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно перевести на русский вот такую запись в блоге http://www.petethevet.com/wp/pet-product-review-flexi-vario-leash-dog-thats-well-controlled-leash-work/. Пожалуйста, указывайте полную стоимость перевода при заявке.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Задача: доработать компонент Joomla JComments для возможности ставить рейтинг в виде звездочек. Вся информация о отзыве должна поступать на почту. Так же должна быть возможность в админке проверить отзыв и рейтинг. ...Закрыт10 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужно доверстать простую страницу(с привязкой к выборке из базы). Фото прилагаются. Первый блок это форма поиска через аякс. Вбивается номер заказа, и туда заполняются данные. Также под первым блоком есть кнопка отправки отзыва(на почту). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть таблица, в которую выгружаются данные с Максимума (аналог 1С). В ней такие поля: id заказа статус заказа - текст, 50 знаков дата и время Человек зарегистрировался, ввел номер заказа на странице "Заказы" и ему выдалась информация с таблицы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Написание мета-тегов Title и Description Оптимизация текста каждой страницы - Проставление необходимого количества ключевых слов – концентрация продвигаемого запроса в общей массе текста документа; употребление в разных падежах и контексте; Проставление ключевых слов в заголовках ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Магазину agtplus.ua/shop нужно доработать поиск по магазину, чтоб при вводе цвета выводились все товары данного цвета. Цвет берется из опций компонента Joomla Joomshoping. То есть, в товаре Товар1, есть опция этого товара "Цвет": 807-малиновый 909-желтый В ...Закрыт10 лет назад
Нужен скрипт подбора профиля как на странице http://superprofil.com.ua/ua/main_menu/products/mdf_profile/68 Встроить на страницу в CMS Joomla. При обращении обязательно указывайте стоимость выполнения и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайту agtplus.ua нужен верстальщик, который сможет адаптировать шаблон магазина под мобильные разрешения. Сам шаблон адаптивный, проблема в том, что модуль Магазина (joomshoping) использует свои стили. Первое изображение - как требуется. Последний два - как ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интернет-магазину нужен человек (или студия), который займется доработкой интернет магазина на 1C-Bitrix и взаемообменом его с 1С Предприятие 8.2. Кратко о задании: - Работы по доработку сайта - Синхронизация наличия товаров сайта с базой 1С - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
В приложении файлы, каким нужно сделать сайт.http://rghost.ru/4607411 1.docx - главная страница 2_.png - таким должен быть фон загружаемых страниц (можно на тон светлее) 3_.png - страница рекламы + график посещаемости сайта (нужно сделать) 4_.png - список игр (выпадает при ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Контакт изменил что-то в поиске музыке, нужен человек который сможет подредактировать скрипт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен такой-же функционал по скачиванию и прослушки музыкиВеб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Вот такая тема: http://boygj.com/infuse-october-2009-joomla-template Внутри есть инструкция по установке темы, но я в Джумле плохо разбираюсь. Оставляйте вашу цену и срок выполнения работы.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен скрипт, который будет выполнять аналогичные функции love.vkontakte.ru, только для пользования нужно будет ввести login/пасс от контакта, при этом упоминаний в скрипте о контакте должно быть минимум. icq 388-236-788Закрыт14 лет назад
- $100
Поиск и загрузка музыки с контакта, но чтоб музыка качалась напрямую с контакта, без нашего сервера.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад