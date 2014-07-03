Образование: высшее экономическое (факультет международной экономики Одесского национального экономического университета), наличие сертификата FCE (First Certificate in English).

Практика переводов с/на английский язык 1 год во время работы менежером внешнеэкономической деятельности в торговой компании (нефтегазовая отрасль), а также во время 3-месячной программы культурного обмена в США Work And Travel.

Специализация:

-общие темы;

-международная торговля (в частности аккредитивы, банковские гарантии, контракты);

-экономика;

-техническая документация нефтегазовой отрасли (паспорта качества).

Готова рассмотреть прочую тематику переводов, качество перевода будет оценено заказчиком посредством пробного (бесплатно выполненного) задания.

В портфолио выложены лишь отрывки достаточно объемных работ (20-30 стр.) по причине соблюдения авторских прав.

Буду рада началу плодотворного и основанного на взаимном уважении сотрудничества.