Образование: высшее экономическое (факультет международной экономики Одесского национального экономического университета), наличие сертификата FCE (First Certificate in English).
Практика переводов с/на английский язык 1 год во время работы менежером внешнеэкономической деятельности в торговой компании (нефтегазовая отрасль), а также во время 3-месячной программы культурного обмена в США Work And Travel.
Специализация:
-общие темы;
-международная торговля (в частности аккредитивы, банковские гарантии, контракты);
-экономика;
-техническая документация нефтегазовой отрасли (паспорта качества).
Готова рассмотреть прочую тематику переводов, качество перевода будет оценено заказчиком посредством пробного (бесплатно выполненного) задания.
В портфолио выложены лишь отрывки достаточно объемных работ (20-30 стр.) по причине соблюдения авторских прав.
Буду рада началу плодотворного и основанного на взаимном уважении сотрудничества.
- MSDS нефтепродукта (фрагмент; с рус. на англ.)154 просмотра
- Региональная политика (фрагмент; с рус. на англ.)133 просмотра
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