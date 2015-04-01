Продвижение и оптимизация сайта

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Закрыт14 заявок173 просмотра

Нужно оптимизировать и продвинуть сайт http://bronemarket.ru/.

Семантическое ядро должно быть из НЧ и СЧ запросов, не менее 200 шт.

То есть нужно продвижение по трафику.

Оплата по безналичному расчету, обязательно заключение договора с юр.лицом.

10 лет назад
damien77
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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