продвижению web-сайта raritek-remont.ru в поисковой системе Яндекс и Google по определенным ключевым запросам. Продвигаемый сайт: www.raritek-remont.ru Регион продвижения: Республика Татарстан (9 наиболее крупных и близлежащих городов) Казань, Набережные Челны, ...
Продвижение и оптимизация сайта
Нужно оптимизировать и продвинуть сайт http://bronemarket.ru/.
Семантическое ядро должно быть из НЧ и СЧ запросов, не менее 200 шт.
То есть нужно продвижение по трафику.
Оплата по безналичному расчету, обязательно заключение договора с юр.лицом.
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