Продвижение и оптимизация сайта

Нужно оптимизировать и продвинуть сайт http://bronemarket.ru/.

Семантическое ядро должно быть из НЧ и СЧ запросов, не менее 200 шт.

То есть нужно продвижение по трафику.

Оплата по безналичному расчету, обязательно заключение договора с юр.лицом.