Подбор ключевых слов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок205 просмотров

Подбор ключевых слов для проекта www.odeon-light.su

Анализ конкурентности подобранных слов.

Приблизительный анализ посещаемости топ 10, топ 5, топ 3

Группировка ключевых слов и подбор посадочных страниц для каждой группы ключевых слов.

Анализ посадочных страниц, оптимизация их под соответствующие группы ключевых слов.

Составление план работ по оптимизации и продвижению посадочных страниц.

10 лет назад
ssharshatov
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$105
6 дней
Работа выполнена в срок и со всеми моими пожеланиями. Советую данного партнера всем, кто хочет получить результат.
спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад