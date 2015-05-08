Для сайта компьютерной тематики нужно подобрать СЧ и ВЧ запросы, под которые можно написать статьи. Тематика компьютерная: железо, обзоры, тесты, программы, ноутбуки, софт, безопасность. Желательно актуальные и полезные темы. ...
Подбор ключевых слов
Подбор ключевых слов для проекта www.odeon-light.su
Анализ конкурентности подобранных слов.
Приблизительный анализ посещаемости топ 10, топ 5, топ 3
Группировка ключевых слов и подбор посадочных страниц для каждой группы ключевых слов.
Анализ посадочных страниц, оптимизация их под соответствующие группы ключевых слов.
Составление план работ по оптимизации и продвижению посадочных страниц.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужно настроить качественно яндекс директ и гугл. стоимость пиши сразу. сайтов много.Занимаемся недвтжимостью в СПБПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно оптимизировать и продвинуть сайт http://bronemarket.ru/. Семантическое ядро должно быть из НЧ и СЧ запросов, не менее 200 шт. То есть нужно продвижение по трафику. Оплата по безналичному расчету, обязательно ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
продвижению web-сайта raritek-remont.ru в поисковой системе Яндекс и Google по определенным ключевым запросам. Продвигаемый сайт: www.raritek-remont.ru Регион продвижения: Республика Татарстан (9 наиболее крупных и близлежащих городов) Казань, Набережные Челны, ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе, а так же предприятия производящие продукты питания, например сник и тд, находящиеся в черте города. Включая фаст-фуды, например макдональдс и различные шавермы!!! ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно продвижение сайта по сч и нч запросам. Разработка стратегии продвижения и семантического ядра.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем специалиста для продвижения немецко-язычного шопа в поисковых система. Нам необходимо: - Onpage оптимизация - для владеющих языком также работа с фейсбуком - консультацииПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача по продвижению и поддержке сайта http://www.sandyk.org. Сайт в ближайшее время будет редизайниться, но без изменения структуры и основных элементов. Нужен специалист, который может не только продвинуть сайт в ТОП Яндекса и Гугла, учитывая что ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Ресурс: bprix.ru 1. Показатели яндекс вебмастер: Загружено страниц: 22973 Страниц в индексе: 7958. Задача увеличить количество страниц в индексе ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт магазина канцтоваров. Его нужно продвинуть по запросам, связанным с изготовлением печатей и штампов. Вот целевые странички. (При необходимости все другие разделы сайта можно менять - удалять). http://oligadema.ru/pechati-i-shtampy http://oligadema.ru/lading/ Предполагается разовая ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад