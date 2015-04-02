Нужно оптимизировать новый сайт, тематика КУХНИ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок195 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Нужно оптимизировать новый сайт под поисковые системы Яндекс, Google

Регионы: Вся Россия

Ключевые слова: кухни эконом, дешевые кухни и прочее...

Задача: разместить метаданные на всех страницах сайта.

Проверить сам сайт на пригодность к поисковой выдаче.

10 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров