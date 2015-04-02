При переезде сайта на новый функционал нужно сделать аудит и заняться дальнейшим продвижением. На данный момент у сайта тИЦ 80, PR 4. В приложении к проекту предварительное ТЗ ...
Нужно оптимизировать новый сайт, тематика КУХНИ
Уважаемые фрилансеры!
Нужно оптимизировать новый сайт под поисковые системы Яндекс, Google
Регионы: Вся Россия
Ключевые слова: кухни эконом, дешевые кухни и прочее...
Задача: разместить метаданные на всех страницах сайта.
Проверить сам сайт на пригодность к поисковой выдаче.
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