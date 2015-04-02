SEO-продвижение сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки309 просмотров

Необходимо продвинуть сайт.

Ключи и адрес тут:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1juqVHLPAPNo4TXGXFbgJqzJX8KDO0Y-I2wilD0oiVwo/edit#gid=0

Цель: топ 10 яндекс и гугл

Бюджет: 18тыс/мес

Срок: 3 месяца

Ищу честного адекватного исполнителя.

10 лет назад
sightsworld
Иван 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$350
90 дней

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад