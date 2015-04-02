Необходимо проанализировать 5 сайтов. Тариф Unlim. Отчет в формате Эксель. Пишите цену.
SEO-продвижение сайта
Необходимо продвинуть сайт.
Ключи и адрес тут:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1juqVHLPAPNo4TXGXFbgJqzJX8KDO0Y-I2wilD0oiVwo/edit#gid=0
Цель: топ 10 яндекс и гугл
Бюджет: 18тыс/мес
Срок: 3 месяца
Ищу честного адекватного исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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