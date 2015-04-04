Консультация по seo (для профи)

Ищется профи в seo для предоставления платной консультации по сайту. Ссылки в личку. Только для професссионала. Критерий – примеры успешных проектов, опыт по высоко конкурентным запросам (также нужны примеры). Не пишите наобум и не нужно спамить типовыми предложениями! Спасибо.