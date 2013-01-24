Есть магазин на Rozetka. Есть сайт на Opencart, через которую заливаются товары. Необходимо сделать описание товаров Название Описание Характеристики 5-15 Фото 2-4 Только Украина. Город, график не имеет ...
- Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется сайт WP сверстанный на Elementor. Имеется куча ошибок как в дизайте так и в скорости. Необходимо исправить и ускорить. Возможно потребуется новая верстка.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать в автоматическом режиме по времени: есть сайт с woocommerce и opencart3 и система учета 1с. 1) в 1С созается файл с товарами который обновляет на woocommerce цену и кол-во,иа если ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить описание услуг сервисного центра по ремонту бытовой техники. Статьи должны быть 500-700 з.б.п., уникальные. Задание, темы статей в файле. В заявках к заданию указывать цену (за все или за 1к знаков) ...Завершен9 лет назад
Подогнать под дизайн любой паблик скрипт/плагин «Вопрос-ответ» и настроить его работу на самописном сайте. Задача скрипта: - написать вопрос может любой пользователь. - вопрос может появиться только после модерации. - многостраничность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать текст по теме "Ремонт бытовой техники" и подготовить его к размножению. Итоговый результат - текст "Ремонт бытовой техники" - около 2-2,3К знаков б/п уникальностью 100% (ключи я даю) - текст ...Завершен10 лет назад
Сайт remont-sm.kiev.ua кое что сделано правильно кое что нет. Необходимо устранить ошибки дать грамотные рекомендации по дальнейшему продвижению. Интересуют специалисты с опытом и только с Украины.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток. Есть прайс с товаром в екселе (около 200 строк) разбит по категориям. Необходимо по шаблону сделать HTML – страницы (10 категорий=10 страниц). К каждому товару по его коду найти и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется создать сайт сервисного центра (главная и внутренняя) по ремонту бытовой техники.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт: http://remont-sm.kiev.ua/ Необходимо: Доработать дизайн, структуру, юзабилити Корректировать и исправить тексты с точки зрения SEO Провести внутреннюю оптимизацию Исправить все ошибки с точки зрения SEO По возможности перенести на ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Написание текстов по тематике бытовая техника. Требуются только уникальные статьи, легко читаемые. Около 15-20к знаков. ТЗ предоставлю Оплата только на карту Приватбанка (Украина) 1000 з.б.п. – 12 грнЗавершен11 лет назад
- $9
Необходимо 5 простых картинок с надписью. (иконок) Оплата на карту Приватбанка (Украина) 100 грн Пример прикрепленИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $17
Нужен рерайт по теме ремонт бытовой техники объем около 15К знаков. Исходники мои. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и etxt, оплата на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой, аудио-видео техники. Объем около 25-30 к. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п. на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.Завершен12 лет назад
- $25
Необходимо подогнать паблик-шаблон Wordpress под сайт сервисного ценра по ремонту быт. техники, установить и настроить на движке. Оплата на карту Приватбанка (Украина). Оплата 200 грнДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой техники. Объем около 30-35К (25-30 статей). Есть название статей и желаемые ключи. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо исправить ошибки, а именно в разных браузерах отображение не совсем коректное, то смещено полностью в лево, то не отображаются блоки. Ошибки в прикрепленном архиве. Жду Ваших предложений по стоимости ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $350
Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад