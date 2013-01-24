ylinnik

Юрий Линник ylinnik

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение карточки товара для Розетки

    Есть магазин на Rozetka. Есть сайт на Opencart, через которую заливаются товары.  Необходимо сделать описание товаров Название Описание Характеристики 5-15 Фото 2-4 Только Украина. Город, график не имеет ...

    Opencart
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Синхронизация 1с с woocommerce и opencart3

    Необходимо реализовать в автоматическом режиме по времени: есть сайт с woocommerce и opencart3 и система учета 1с. 1) в 1С созается файл с товарами который обновляет на woocommerce цену и кол-во,иа если ...

    OpencartWooCommerce
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи (описание) услуг по ремонту быт. техники

    Здравствуйте. Необходимо выполнить описание услуг сервисного центра по ремонту бытовой техники. Статьи должны быть 500-700 з.б.п., уникальные. Задание, темы статей в файле. В заявках к заданию указывать цену (за все или за 1к знаков) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт/плагин «Вопрос-ответ» настроить, подогнать под дизайн

    Подогнать под дизайн любой паблик скрипт/плагин «Вопрос-ответ» и настроить его работу на самописном сайте. Задача скрипта: - написать вопрос может любой пользователь. - вопрос может появиться только после модерации. - многостраничность ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать и размножить текст

    Необходимо написать текст по теме "Ремонт бытовой техники" и подготовить его к размножению. Итоговый результат - текст "Ремонт бытовой техники" - около 2-2,3К знаков б/п уникальностью 100% (ключи я даю) - текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • СЕО продвижение. Недорого

    Сайт remont-sm.kiev.ua кое что сделано правильно кое что нет. Необходимо устранить ошибки дать грамотные рекомендации по дальнейшему продвижению. Интересуют специалисты с опытом и только с Украины.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить HTML-страницы по шаблону

    Доброго времени суток. Есть прайс с товаром в екселе (около 200 строк) разбит по категориям. Необходимо по шаблону сделать HTML – страницы (10 категорий=10 страниц). К каждому товару по его коду найти и ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реконструкция и внутренняя оптимизация

    Сайт: http://remont-sm.kiev.ua/ Необходимо: Доработать дизайн, структуру, юзабилити Корректировать и исправить тексты с точки зрения SEO Провести внутреннюю оптимизацию Исправить все ошибки с точки зрения SEO По возможности перенести на ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта технической тематики

    Написание текстов по тематике бытовая техника. Требуются только уникальные статьи, легко читаемые. Около 15-20к знаков. ТЗ предоставлю Оплата только на карту Приватбанка (Украина) 1000 з.б.п. – 12 грн

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статей

    $17

    Нужен рерайт по теме ремонт бытовой техники объем около 15К знаков. Исходники мои. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и etxt, оплата на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим набор статей

    Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой, аудио-видео техники. Объем около 25-30 к. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п. на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта сервисного центра

    $25

    Необходимо подогнать паблик-шаблон Wordpress под сайт сервисного ценра по ремонту быт. техники, установить и настроить на движке. Оплата на карту Приватбанка (Украина). Оплата 200 грн

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимы статьи

    $50

    Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой техники. Объем около 30-35К (25-30 статей). Есть название статей и желаемые ключи. Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте (вордпресс)

    Доброго времени суток. Необходимо исправить ошибки, а именно в разных браузерах отображение не совсем коректное, то смещено полностью в лево, то не отображаются блоки. Ошибки в прикрепленном архиве. Жду Ваших предложений по стоимости ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание похожих между собой 5 сайтов

    $350

    Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Статьи (описание) услуг по ремонту быт. техники
Очень довольна сотрудничеством с Юрием. Коммуникабельность, постановка задачи - все на высоте. Оплата без проволочек. Спасибо - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задание выполнено в срок, качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать и размножить текст
Отличный заказчик. Помог разобраться с ТЗ, предоставил детальные разъяснения и оплатил в срок.
Текст качественный, рекомендую
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$212
10 баллов
10 лет назад
СЕО продвижение. Недорого
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую.
Все выполнено вовремя и на высоком уровне
Ответный отзыв
Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Наполнить HTML-страницы по шаблону
HTML
Доволен сотрудничествоом с Юрием. Очень приятный человек и грамотный заказчик. Оплата поступила сразу. Рекомендую.
Рекомендую, можно доверить выполнение задания
Ответный отзыв
Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$58
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта сервисного центра
Все отлично. Понятная задача, дизайн принят практически без правок. Оплата вовремя. Рекомендую!
Дизайн выполнен профессионально. Кроме дизайна, Александр выполнил вёрстку, дал консультации по сайту. Рекомендую.
Ответный отзыв
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