Для работы будет дан текст (EN) 1000–2000 символов, необходимо сделать рерайт на 1000–3000 символов (EN) + перевод его на русский, по всем вопросам обращайтесь в ЛС или Скайп. Сразу пишите цену за 1000 символов и ...
Написать и размножить текст
Необходимо написать текст по теме "Ремонт бытовой техники" и подготовить его к размножению.
Итоговый результат
- текст "Ремонт бытовой техники" - около 2-2,3К знаков б/п уникальностью 100% (ключи я даю)
- текст для размножения в таком виде
{вариант1|вариант2|вариант3}
- 5 шингл, уникальность 95-100%
За все оплата 250 грн на карту Приватбанка
Выбранный исполнитель
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