Рерайт описаний товаров 600+ позиций

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Каждое описание в среднем 500 знаков, те общий объём - 306+ тыс. Для людей. Уникальность 95+

Пожалуйста, только копирайтеры с рейтингом. Считаю целесообразной цену в 1 уе за тыс.

Оплата гривны, Приват

10 лет назад
5-4-5
Юрий 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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