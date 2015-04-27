Добрый день! Необходимо написать статью (историю) бренда мужской кожгалантереи (опираться при этом на уже существующую статью "о бренде" женской галантереи). 2500-3000 знаков Написать статью о мужских качественных сумках из натуральной ...
Статья на тему: Медицинские сумки-холодильники
Примерно 2000 знаков, дам пару-тройку ключевиков, которые нужно вписать, а также подзаголовки, в соответствии с которыми надо будет структурировать текст.
Указывйте цену итого (а не стоимость 1000 збп); заявки без цены и сроков - не рассматриваю.
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