Статья на тему: Медицинские сумки-холодильники

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Завершен12 заявок165 просмотров

Примерно 2000 знаков, дам пару-тройку ключевиков, которые нужно вписать, а также подзаголовки, в соответствии с которыми надо будет структурировать текст.

Указывйте цену итого (а не стоимость 1000 збп); заявки без цены и сроков - не рассматриваю.

10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$4
1 день
Все хорошо, спасибо!
Спасибо Павлу за сотрудничество. Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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