Статья на тему: Медицинские сумки-холодильники

Примерно 2000 знаков, дам пару-тройку ключевиков, которые нужно вписать, а также подзаголовки, в соответствии с которыми надо будет структурировать текст.

Указывйте цену итого (а не стоимость 1000 збп); заявки без цены и сроков - не рассматриваю.