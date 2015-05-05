Требуется наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок381 просмотр

Необходимо наполнить сайт информацией.

Портал по квестам.

Количество информации 600-700 постов.

Сайт на WordPress

При наполнении указываем следующие данные:

-заголовок

-картинка

-описание

-город

-издатель

-адреса и телефоны

Откуда брать всю эту информацию дадим.

Готовы платить 10руб за добавление одной страницы.

WordPress
10 лет назад
it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, все вопросы уточняет до начала сотрудничества. Четко соблюдает сроки! Рекомендую.
С Дмитрием приятно работать. Четкие задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад

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