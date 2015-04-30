Описания товаров

$20
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Завершен1 заявка93 просмотра

Описания для 20 товаров из категории. Подробности в переписке.

10 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Анне! Все выполнено в срок. Рекомендую.
Работа с Сергеем принесла только положительные эмоции: четко поставил задачу, был на связи и сразу же все оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
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