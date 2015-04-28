Тексты для раковин Burlington Edwardian

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Завершен1 заявка88 просмотров

"Продающие" тексты для раковин бренда Burlington, коллекция Edwardian (список товаров: http://burlingtonbathrooms.ru/category/645/). 150-250 знаков каждый, 18 текстов всего. Идентификация товара по имени (предпочтительно) или ссылке.

10 лет назад
anover
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Оксана всё сделала быстро, оперативно отреагировала на поправки, предоставила грамотные тексты.
Андрей - отличный заказчик. Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад

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